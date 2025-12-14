熱中している趣味がある男性の中には、恋愛を負担と考える人もいるようです。では、そんな趣味人の心を溶かすには、どんなアプローチが有効なのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「趣味に夢中な男性を恋愛モードにするためのアプローチ」をご紹介します。【１】趣味には決して干渉しないスタンスであることを感じさせる「割り切ってくれたほうがむしろラク」（３０代男性）など、趣味と二人の