モデル・タレントとしてZ世代から絶大な支持を集める伊藤桃々さんがプロデュースするランジェリーブランド「Rosem」から、ホリデーシーズンに向けた新作が登場しました。甘さと色気を絶妙にブレンドしたデザインは、特別な夜をより鮮やかに彩ってくれる存在♡リボンやレース、輝くディテールが詰まったランジェリーは、気分を高めたい冬の夜にぴったりです。11月20日19時より販売