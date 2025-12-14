阪神の森下翔太外野手が14日、兵庫県西宮市の球団事務所で契約交渉し約2.7倍、1億3200万円増の年俸2億1千万円で更改した。3番打者としてリーグ優勝を支え「技術がついてきた。現状に満足せず、上を目指す。連覇を意識してプレーしたい」と語った。3年目で初めて全143試合に出場し打率2割7分5厘、23本塁打、89打点と成績を伸ばした。ただ、打線の中軸をともに担った佐藤輝が本塁打と打点の2冠に輝いており「悔しい気持ちもある