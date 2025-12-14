NPB2軍・オイシックス新潟アルビレックスベースボールクラブは14日、桑田真澄・前巨人2軍監督の来季チーフベースボールオフィサー（CBO）就任を発表しました。 桑田氏はPL学園（大阪）のエースとして甲子園で2度の優勝を果たし、1985年ドラフトで巨人から1位指名を受け入団。現役時代はエースナンバー「18」を背負い、87年から6年連続で2桁勝利を達成するなど球界を代表