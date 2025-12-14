＜Hitachi 3Tours Championship最終日（一日競技）◇14日◇平川カントリークラブ（千葉県）＞JLPGA（国内女子）、JGTO（国内男子）、PGA（国内シニア）によるツアー対抗戦が進行している。午前の1stラウンドは悪天候で中止となり、1つのボールを交互に打つフォアサム形式の2ndステージ9ホールで頂点を争う。【写真】宮本勝昌＆藤田寛之のポーズは…キャイーン！ 各グループが4ホールを消化し、大会史上初の3連覇を狙うJLPGAが