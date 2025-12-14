来年2月に開催される、サンドウィッチマンと狩野英孝さんがナビゲーターを務める音楽イベント「カノフェス2026」に、ロックバンドのBARBEE BOYS 4PEACEが出演することが発表されました。 【写真を見る】「四肢完全麻痺」の【 KONTA 】来年2月開催の「カノフェス2026」出演決定新体制BARBEE BOYS 4PEACEで初のステージへ【 サンドウィッチマンと狩野英孝がナビゲート 】ロックバンド『BARBEE BOYS（バービーボーイズ）