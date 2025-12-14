「刺されたい奴はついてこい！！」――。「はちペラ」として親しまれている岐阜発のアイドル「蜂蜜★皇帝（はちみつエンペラー）」が１１月で結成１０年を迎えた。節目を前に宮城県や福岡県など全国１０都市をツアーで回った。「全国から岐阜に人を呼びたい！」とさらなる飛躍を誓っている。（田中総悟）蜂蜜★皇帝は「かわいらしさ」と「かっこよさ」を共存させる「メルヘンロック」という新たな女性アイドル像を打ち出し、２