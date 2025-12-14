長嶋一茂（59）が14日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。映画の特殊メイクを担当する女子学生に親しげにナンパ風なトークを繰り広げた。12月5〜7日で千葉・幕張メッセで行われていた映画やアニメの祭典「東京コミックコンベンション」に潜入。映画「国宝」を担当した特殊メイクアーティスト養成学校の女子学生が施してくれるブースを体験。2000円で傷メイクを描くもの。かまいたち濱家隆一が