見事な活躍だった。現地12月13日に開催されたブンデスリーガ第14節で、藤田譲瑠チマを擁するザンクトパウリは、ホームでハイデンハイムと対戦。２−１で勝利した。11試合ぶりに勝点を奪ったこの一戦で、先発した藤田は35分、ペナルティエリア手前で巧みな反転からラストパスを送り、マルタイン・カールスの得点をアシスト。続く53分には自陣から相手DFの背後を突く正確なスルーパスを通して、カールスの２点目をお膳立てした