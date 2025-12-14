2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争うカーリング世界最終予選。ミックスダブルス日本代表（小穴桃里・青木豪ペア）は日本時間14日、予選リーグ初戦で韓国代表と対戦し「4-7」での黒星スタートとなりました。五輪出場権の残り2枠をめぐって全16チームが争う、この最終予選。日本はミックスダブルスとして初の五輪出場を目指しています。初戦では追い込まれる中で得点を先取した日本でしたが、終盤にかけて思い描くショッ