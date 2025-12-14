◇スキージャンプ FISワールドカップ クリンゲンタール大会(日本時間12日〜14日、ドイツ)女子ラージヒルW杯個人第8戦が日本時間13日に行われ、丸山希選手が2位に入りました。1本目に134mを飛び2位につけた丸山選手は、2本目でも135mを飛んで全体2位。昨季のW杯年間女王で第7戦2位のニカ・プレブツ選手(スロベニア)に続きました。丸山選手は今季開幕から3連勝を果たし、前日の第7戦では今季4勝目を挙げていました。今季はここまで8