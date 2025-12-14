１４日の日曜中京６Ｒ（芝２０００メートル）で、今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島＝が騎乗したテンミラクルスター（牝３歳、美浦・辻）が１番人気に応えて快勝した。今村は１１月１６日福島８Ｒのディニトーソ以来の勝利で、今年のＪＲＡ２１勝目。同通算１０３勝目となった。道中は中団で折り合いに専念しつつじっくりと脚をためると、勝負どころの３、４コーナーで手応え十分に外を進出。直線に向いて満を持して追いだすと