漫画『ギルティサークル』の最新話のページが先行公開された。最新話の全ページが16日に読むことができる。【画像】本気の殴り合い！良い奴？登場の『ギルティサークル』最新話ページ第215話「沢屋VS林!!」は、冒頭からケンカシーンが描かれており「やりやがったな…!!このフニャチン野郎…!!」と男同士の殴り合い。そこへ、ある人物が止めに入るというストーリーが展開されている。『ギルティサークル』は、マガジンポケッ