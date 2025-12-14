「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８」（１４日、さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１８回大会が行われた。１３日の前日会見でフェイスオフで強烈なビンタを浴びて失神した北海道喧嘩自慢の竜は欠場。千葉喧嘩自慢の江口響との試合は中止となったことが発表された。試合開始前に竜がリングに立ち「昨日の前日会見で江口に叩かれて。自分きのう体調優れ