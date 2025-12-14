アメリカで警察官が煙に包まれた車から男性を救出する様子がカメラに捉えられた。警察官は窓ガラスを割ると、男性を車外へ引きずり出して救出。その直後、車は激しく燃え上がり間一髪だった。当時、男性のスマートフォンが事故を検知し、自動的に緊急通報を行っていたという。炎迫る車内から男性を救出アメリカ・ニュージャージー州で事故現場に駆けつけた警察官が目にしたのは、煙に包まれた車だ。先に到着していた警察官が懸命に