女優の芳根京子（２８）が１４日、都内で行われた「芳根京子カレンダー２０２６」発売記念イベントに出席した。今回、自身初のカレンダー発売となった芳根は「今までカレンダー作ったことないって気づきまして。写真集よりもちょっと手軽に、今の私を納めてもらうのにいいなと思ったのがきっかけ」と経緯を説明。?相棒?であるフェレットのたぬこちゃんとのショットも収録されている中、お気に入りカットは１２月だといい「来年