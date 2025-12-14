¿À¸Í¤ÏµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬12·î14Æü¡¢¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥­¥Ã¥Ù»á¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤Ë¡¢¿À¸Í¤Î»°ÌÚÃ«¹À»ËÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥Õ¥é¥¤¥ó¥°È¯É½¡£¥»¥Ï¥Ã¥È¡¦¥¦¥Þ¥ë»á¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»°ÌÚÃ«²ñÄ¹¤Ï¡¢¥¹¥­¥Ã¥Ù»á¤ÈÆ±¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÀÌó½ñ¤È»×¤ï¤ì¤ë½ñÎà¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¹¥­¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤È°®