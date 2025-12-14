１３日、ハルドゥーン氏（右）と握手を交わす王毅氏。（アブダビ＝新華社記者／温新年）【新華社アブダビ12月14日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は13日、アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビで、同国大統領中国担当特使のハルドゥーン氏と会見した。