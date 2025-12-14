◆ショートトラック全日本選手権最終日（１４日、東京辰巳アイスアリーナ）来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表選考を兼ねる一戦は男女１０００メートルが行われ、女子は長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）が１分３４秒７３８で優勝。前日の５００、１５００メートルと合わせて３冠を達成した。女子３冠は１８大会ぶりの快挙となり、会場のファンを盛り上げた。男子は１５００メートルＶの松林佑倭（アンリ・シャルパ