◇第48回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会最終日（2025年12月14日東京辰巳アイスアリーナ）来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選考会を兼ねた全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会が14日、最終日を迎え、男女の1000メートルが行われた。女子は長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）が優勝。前日13日の500メートルと1500メートルを含めて3冠を達成した。3種目優勝は、第30回大会以来