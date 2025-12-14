2023年にライプツィヒからバイエルンに加入してから2年半。オーストリア代表MFコンラッド・ライマーがバイエルンでここまで重要な存在になると予想できていただろうか。決して派手なタイプの選手ではないが、与えられた役割を黙々とこなしてくれる職人気質な選手として頼りになる。最大の魅力はユーティリティ性にあり、ライマーはバイエルンで中盤から右サイドバックまでこなしている。ライプツィヒ時代は中盤に入ることが多く、