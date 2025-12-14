お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が13日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。プロレス好きの人気歌手を明かした。その歌手は倖田來未。大吉は「プロレス界で無敵状態なのが倖田來未さん。プロレス好きで、とんでもない小さな大会にいる。グッズ売り場に並んでるんですって。うそでしょと思って」とびっくり。「僕もプロレス見に行ってグッズ並んでると“大