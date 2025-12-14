12月14日（日）に実施予定だった令和7年度岩手県競馬組合営・第8回水沢競馬第4日のうち、第1競走から第3競走までが降雪の影響により取り止めとなった。安全かつ公正な競馬の施行に支障があると判断されたためである。岩手県競馬組合は「ファンの皆様や関係者の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承下さい」としている。【画像】雪が降り積もる水沢競馬場