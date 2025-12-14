メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市では新鮮な魚介を堪能できる冬の恒例イベント「ぶり街道祭り」が開かれました。 「ぶり街道祭り」はこの地域を走る道がかつて富山から長野へブリを運ぶ「ぶり街道」と呼ばれていたことから地域文化を多くの人に知ってもらおうと毎年行われています。 会場の「道の駅ひだ朝日村」ではズワイガニや飛騨の年越しには欠かせない塩ブリが販売されています。 14日は雨が降り寒い日