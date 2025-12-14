俳優の松居一代が12日、ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#15に出演し、アメリカ移住の決め手を明かした。【写真】総大理石！マンハッタンを一望できるバスルームを紹介する松居一代松居は現在、ニューヨークのマンハッタンにある超高級レジデンスで暮らしている。まず松居が「家のウリ」として紹介したのは、マンハッタンを一望できる総大理石のバスルーム。「これがここを買うひとつの決め手でした。いつもお風