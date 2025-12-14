21日に放送される漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系敗者復活後3：00／決勝後6：30）の審査員の顔ぶれが14日、明らかになった。同日、ABCテレビ・テレビ朝日系で放送された事前特別番組『M-1グランプリ俺たちだって面白い！1万組のエントリー物語』（後0：55〜1：55）内で発表となった。松本人志は、2004年、15年、24年以来の4度目の不在となる。【動画】『M-1』決勝進出9組決定エバース、