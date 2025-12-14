石川県の能登空港で唯一定期運航する能登―羽田便の搭乗者数が、１０月で３００万人に到達した。搭乗者数はコロナ禍などの影響で２０２０年頃から低迷しているが、能登半島地震後に空港敷地内にオープンした仮設飲食店街の利用者が約１年で１５万人を超えるなど、復興支援の要としての存在感を高めている。能登空港は０３年７月に開港し、羽田便の利用者は年間１５万人以上を維持してきた。ただ、新型コロナウイルスが流行した