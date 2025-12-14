映画監督の原田眞人さんが亡くなったことを受け、作品に出演した俳優の木村拓哉さん（53）、山田涼介さん（32）がSNSを通じて追悼しました。『クライマーズ・ハイ』（2008年）や『ヘルドッグス』（2022年）などで知られる原田監督。8日に都内の病院で亡くなっていたことが、業務提携するつばさプロジェクトを通して13日に発表されていました。76歳でした。■山田涼介が感謝「僕を見つけてくれてありがとう」木村さんは、原田監督が