17日に川崎競馬場で行われる「第76回全日本2歳優駿」（Jpn1、ダート1600メートル）の枠順が、14日に確定した。JBC2歳優駿（Jpn3、11月3日、門別）覇者のタマモフリージアは1枠1番となっている。メンバーは以下の通り。1枠1番タマモフリージア（牝＝栗東・大橋勇）55田口2枠2番フルールドール（牝＝栗東・藤原英）55坂井瑠3枠3番アヤサンジョウタロ（牡＝北海道・田中淳）56笹川翼4枠4番パイロマンサー（牡＝栗東・吉