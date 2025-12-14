14日の県内は大気の状態が非常に不安定となる見込みで県内全域で暴風に下越と佐渡では高波に警戒が必要です。低気圧に向かって湿った空気が流れ込むため、県内は15日にかけて大気の状態が非常に不安定となり大雨となるところがある見込みです。また海上を中心に風が強まり、海上では予想最大風速が25メートルとなっているほか、下越と佐渡では6メートル波が予想されています。新潟地方気象台は14日夕方から県内全域で