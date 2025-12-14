東映特撮シリーズの新ブランド第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系、2026年放送スタート）の新情報が14日、公開された。【動画】【PROJECT R.E.D.】「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」超密着 -ギャバリオン粒子篇PROJECT R.E.D.東映公式／『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のX、東映特撮YouTube Officialで動画が公開され、「【PROJECT R.E.D.】『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』超