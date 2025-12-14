■全⽇本ショートトラックスピードスケート選⼿権（14日、東京辰巳アイスアリーナ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪まで100日開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個ショートトラック、ミラノ・コルティナ五輪の代表選考会の2日目が行われ、女子1000mでは初日500m、1500mで2冠の長森遥南（23、アンリ・シャルパンティエ）が優勝し、今大会3冠を達成した。同大会女子の3種目制覇は、第30回