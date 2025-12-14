阪神・森下翔太外野手（２５）が１４日に兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１億３２００万円増の年俸２億１０００万円でサイン。「すごく評価して頂いたなというのが素直な感想。驚きとかビックリではなく、自分としても自信を持ってここに来たので。いい日になりました」と充実感を漂わせた。プロ３年のキャリアで既に２度の優勝と１度の日本一に貢献。今季はともにセ・２位となる２３本塁打＆８９打点をマー