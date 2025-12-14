阪神ジュベナイルフィリーズが行われる、１２月１４日の阪神競馬場は前日の夜から降った雨の影響で、朝は芝、ダートともに「稍重」だったが、天候も回復して４Ｒ終了後からは「良」発表で行われている。土曜日に芝のレースは計６鞍行われた。阪神と同じ、外回りコースで行われた５、１１、１２Ｒの勝ち馬を見ると、５Ｒは道中でまくり、４角先頭で直線は内を選択した。同舞台の１１Ｒはランスオブカオスが４角５、６番手から、