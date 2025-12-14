【モデルプレス＝2025/12/14】フリーアナウンサーの青木裕子が12月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷凍ストックで作った手料理を公開した。【写真】ナイナイ矢部の妻「形が可愛い」冷凍ストックで作った鍋料理◆青木裕子、冷凍ストックで作った手料理披露青木は「寒すぎて週末外食断念 冷凍してあった餃子で餃子鍋にしました」とコメントをつけ、たくさんの餃子や白菜が具材の鍋の写真を公開。餃子は丸い形になっており