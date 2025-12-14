¡Ú¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²£²£°£²£µ¡Û º£Ìë¥Ôー¥¯ ¡Ø¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¡Ù¤ÏÇ¯´ÖºÇÂç¤ÎÎ®À±·²¤Ç¡¢ËèÇ¯°ìÄê¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÎ®À±¤¬¸«¤é¤ì¡¢¡Ô¶ËÂç´ü¡Õ¤Ë¤Ï£±»þ´Ö¤¢¤¿¤ê£¶£°¸Ä¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë»°ÂçÎ®À±·²¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ ¡ÔÎ®À±½Ð¸½´ü´Ö¡Õ¤Ï£´Æü¡ÊÌÚ¡Ë～£²£°Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÎ®À±¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¡Ô¶ËÂç´ü¡Õ¤Ï£±£´Æü¡ÊÆü¡ËÌë～£±£µÆü¡Ê·î¡ËÌÀ¤±Êý¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ôº£Ìë¤ÎÁ´¹ñÅ·µ¤Í½Êó¡Ê£±»þ´Ö¤´¤È¡Ë¡Õ¡ÔÁ´¹ñ³ÆÅÔ»Ô¤Î½µ´ÖÍ½Êó¡Ê