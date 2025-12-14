左上 ロマンチックウォリアー、右上ソウルラッシュ、左下カーインライジング、右下アーバンシック 「これが世界の競馬だ！」――カランダガンがジャパンCで凱歌を挙げてから早くも2週間が経過し、世界のホースマンたちは香港に目を向ける。競馬界を盛り上げる冬の風物詩、香港国際競走の開催が間もなくに迫った。 アメリカで開催されるブリーダーズCのように、各カテゴリー