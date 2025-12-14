アメリカ企業Rocket Lab（ロケットラボ）は日本時間2025年12月14日に「Electron（エレクトロン）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたJAXA＝宇宙航空研究開発機構の人工衛星はロケットから無事に分離されたことを、Rocket Labが報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Electron (RAISE And Shine)ロケット：Electron打ち上げ日時：日本時間 2025年12月14日12時09分発射場：ロケット