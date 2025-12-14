12月13日、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』第14節の13試合が開催され、全国各地で熱い戦いが繰り広げられた。 勝率で3クラブが並び三つ巴の戦いが繰り広げられる東地区で首位に立つ宇都宮ブレックスはホームで三遠ネオフェニックスと対戦。前半戦はデイビッド・ヌワバを中心に得点を重ねる三遠に最大19点差をつけられリードを許す展開に。D.J・ニュービルの得点で徐々に点差を