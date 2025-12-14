サガン鳥栖は14日、ヘッドオブスカウトを務めていた池田圭氏(39)が2025シーズンをもって退任することを発表した。来シーズンから愛媛FCのヘッドオブリクルートメントに就任するという。池田氏は2019シーズンで現役を引退。その後は鳥栖の強化部を経て、さまざまな役職に就いていた。クラブ公式サイトを通じ、池田氏は「この度、サガン鳥栖を離れることになりました」と挨拶している。「時が経つのは早く、サガン鳥栖は気づけ