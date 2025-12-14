2025年シーズンのブレーブスは、経験豊富なベテランと若手有望株が融合し、高いレベルで競争を繰り広げた。この貢献度ランキングでは、投手は防御率、WHIP、奪三振率、野手はOPS（出塁率＋長打率）を主要な評価軸とし、チームの勝利への寄与が大きかった選手を選出・分析する。 投手部門：貢献度トップ3 先発、リリーフのいずれの役割においても、安定した成績を残し、チームの勝利の土台を築いた