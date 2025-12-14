１４日午前１０時３０分頃、成田空港の職員から、「航空機を牽引するトーイングカーから煙が出ている」と警察に通報があった。成田空港署や消防によると、同空港の４０１番スポット付近で、航空機を牽引中だったトーイングカーのエンジン部分から出火したとみられ、消防車など７台が消火活動に当たり、約４０分後に鎮火した。けが人はいなかった。航空機はジェットスター便。オーストラリアのケアンズに向かう準備中で、当時、