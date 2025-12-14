盛岡市出身で米大リーグ・エンゼルスの菊池雄星投手（３４）が１３日、岩手県花巻市の屋内複合野球施設「ＫｉｎｇｏｆｔｈｅＨｉｌｌ（キング・オブ・ザ・ヒル）」で自主トレーニングを公開した。今季メジャーで自己最多の３３試合に登板した菊池投手は、「シーズンを通して先発投手の仕事をしたい」と来季の目標を語った。来年３月に行われる野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」へ