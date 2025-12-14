14日の香港シャティン競馬場で行われる国際競走の発走時間が迫ってきた。今年も現地オッズと、日本国内のオッズでは偏りが見られる。午後1時時点でのオッズを比較してみたい。4R香港ヴァーズの現地1番人気は英国馬ジアヴェロット（単勝オッズ4・5倍）。日本国内では日本馬アーバンシックが約3倍の1番人気に支持されている。香港でのアーバンシックは同8・2倍での5番人気と低い評価を与えられている。現地では欧州勢が人気を集