豪雨の後、避難民仮設キャンプの泥だらけの路地を歩く人たち＝11日、パレスチナ自治区ガザ地区ガザ市/Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images（CNN）パレスチナ自治区ガザ地区で3日間にわたって激しい嵐が続き、子ども3人を含む14人が死亡した。ガザ保健省のムニール・アルブルシュ局長がCNNに明らかにした。過去2年にわたる壊滅的な戦闘でガザの大半が廃虚となり、多くのパレスチナ住民がテントや仮設シェルターに移る以外の選択肢を失