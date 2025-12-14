2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争うカーリング世界最終予選。ミックスダブルス日本代表は日本時間14日、予選リーグ初戦で韓国代表と対戦し「4-7」での黒星スタートとなりました。五輪出場権が残り2枠となっているミックスダブルス。予選リーグでは全16チームが2グループに分かれて総当たり戦を戦い、両グループの上位2チームがプレーオフに進出します。両グループ1位同士の対戦で勝ったチームが1枠目の五輪出場権を獲