子どもにとって遠足は『一大行事』といっても過言ではないでしょう。しかし、そんな楽しみにしていた遠足での失敗はいつまでたっても覚えているものです。筆者知人A子には小学3年生になる息子さんがいます。普段から明るくお調子者だった息子さんの遠足での失敗談を教えてくれました。 約束を破ったことで、楽しみにしていた遠足が苦行に！？