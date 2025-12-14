歌手の和田アキ子が１４日、ＭＣを務めるＴＢＳ系情報バラエティー番組「アッコにおまかせ！」（日曜・前１１時４５分）に生出演した。スタジオでレギュラー出演する同局の山形純菜アナウンサーが「ここで番組からお知らせです」と切り出し「アッコにおまかせ！では、１２月２１日分放送より番組観覧を再開いたします」と発表した。続けて「現在、１月放送分の番組観覧にお越しいただける方、募集しております」と告知し「ス