ジュディ・デンチ（90）が最近、視力の悪化により「誰一人として認識できず、テレビを見たり本を読むこともできない」と明かした。 加齢黄斑変性症という病気で、50歳以上の人々の視力障害の最大の原因となっている。友人イアン・マッケランとのITVのインタビューでジュディは、病状が進行していて、今では友人や愛する人さえも認識するのが困難な状態と話していた。 ほかにもジュディはラジオ・タイムズ誌に、ジョ