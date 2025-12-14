ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、バッグの繊細なアートが美しい、ディズニーデザイン「ユニセックス裏毛プルパーカ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ユニセックス裏毛プルパーカ」 © Disney© Disney. Based on the “Winnie the Pooh”